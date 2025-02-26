 Запрещена ли продажа спирта в аптеках после случаев массового отравления? - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Запрещена ли продажа спирта в аптеках после случаев массового отравления? - ВИДЕО

Фаига Мамедова09:56 - Сегодня
Запрещена ли продажа спирта в аптеках после случаев массового отравления? - ВИДЕО

Как уже сообщалось ранее, 22 и 23 февраля в Сабунчинском районе Баку было зафиксировано 15 случаев отравления этиловым спиртом.

Вслед за этим в социальных сетях появилась информация о возможном запрете продажи некоторых видов этого продукта.

Корреспондент Baku TV выяснил, что в аптеках данного района продажи этилового спирта были приостановлены, сообщает 1news.az.

Что касается последствий употребления спирта, то врач Аббас Бакиров отметил, что даже 20 мл этого вещества могут вызвать паралич зрительного нерва, что ведет к слепоте.

Читайте по теме:

Стали известны подробности гибели 15 человек в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Большие дозы вызывают дыхательную недостаточность, судороги, нарушение кровообращения в головном мозге, что может привести к летальному исходу», - сказал врач.

В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию, отметив, что решение о запрете продажи спирта не принималось.

Подробнее — в сюжете:

Поделиться:
624

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник жертвам ...

Политика

«Эта скорбь всегда будет жить в наших сердцах»: Эрдоган чтит память жертв ...

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Точка зрения

«А ребенок так и замерз, лежа на мерзлой земле и обняв ручками маму…» ...

Общество

Азиз Оруджев приговорен к двум годам лишения свободы

Журналистка Шахназ Бейлергызы переведена под домашний арест

Руководство Министерства экономики почтило память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

В Баку из автомобиля украли почти 15 тысяч евро

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане разрешат уничтожать воздушные суда, не соблюдающие особые требования о принудительной посадке

Сегодня ночью в Баку будет 3-5 градусов мороза

Сегодня автобусы в Баку будут работать до этого времени

В Баку завтра ожидаются снегопады

Последние новости

Азиз Оруджев приговорен к двум годам лишения свободы

Сегодня, 14:05

«Эта скорбь всегда будет жить в наших сердцах»: Эрдоган чтит память жертв Ходжалинского геноцида

Сегодня, 14:00

Журналистка Шахназ Бейлергызы переведена под домашний арест

Сегодня, 13:55

Руководство Министерства экономики почтило память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 13:45

В Баку из автомобиля украли почти 15 тысяч евро

Сегодня, 13:40

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:35

Хакан Фидан: Турция всегда рядом с Азербайджаном

Сегодня, 13:30

СМИ: Украина представила Турции запланированные на 2025 год проекты по восстановлению пострадавших от войны регионов

Сегодня, 13:25

Официальные лица государства и правительства посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 13:18

В Баку чтят память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 13:08

TƏBİB обнародовал данные о числе пострадавших из-за снежной погоды

Сегодня, 13:01

Представители Красного Креста навестили в феврале армян, находящихся в заключении в Баку

Сегодня, 13:00

Великое возвращение: Уже около 800 ходжалинцев вернулись к родным очагам

Сегодня, 12:35

Эмин Гусейнов: В течение года в Агдам предусмотрено переселить около 10 тысяч человек

Сегодня, 12:30

Друг Макрона из армянской диаспоры: ЕС хочет, чтобы Турция управляла Арменией, а Франция не поможет

Сегодня, 12:25

В Таиланде в ДТП с экскурсионным автобусом погибли 18 человек

Сегодня, 12:20

«Боролись с бредом, который вы начали»: В Налоговом управлении США язвительно ответили на запрос Маска

Сегодня, 12:15

Не менее 19 человек погибли при крушении военного самолета в Судане

Сегодня, 12:10

Почти половина опрошенных россиян выступили за разрешение смертной казни

Сегодня, 12:05

Граждане ОАЭ оштрафованы за незаконную охоту в Билясуварском районе

Сегодня, 12:00
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55