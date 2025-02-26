Запрещена ли продажа спирта в аптеках после случаев массового отравления? - ВИДЕО

Как уже сообщалось ранее, 22 и 23 февраля в Сабунчинском районе Баку было зафиксировано 15 случаев отравления этиловым спиртом.

Вслед за этим в социальных сетях появилась информация о возможном запрете продажи некоторых видов этого продукта.

Корреспондент Baku TV выяснил, что в аптеках данного района продажи этилового спирта были приостановлены, сообщает 1news.az.

Что касается последствий употребления спирта, то врач Аббас Бакиров отметил, что даже 20 мл этого вещества могут вызвать паралич зрительного нерва, что ведет к слепоте.

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«Большие дозы вызывают дыхательную недостаточность, судороги, нарушение кровообращения в головном мозге, что может привести к летальному исходу», - сказал врач.

В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию, отметив, что решение о запрете продажи спирта не принималось.

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