Подготовлена ​​Дорожная карта по развитию экологического транспорта на 2025 год

В Азербайджане подготовлен окончательный проект Дорожной карты по развитию экологического транспорта на 2025 год, который будет представлен на утверждение в ближайшие дни.

Как сообщает Report, об этом говорилось на сегодняшнем заседании подгруппы «По стимулированию использования экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию их инфраструктуры» рабочей группы Комиссии по деловой среде и международным рейтингам.

Дорожная карта предусматривает стимулирование использования экологически чистых и безопасных транспортных средств, совершенствование инфраструктуры, расширение применения международного опыта в данной сфере.