Еще одна смерть от отравления спиртом

В Баку зафиксирован еще один случай отравления спиртом с летальным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, трагедия произошла в Хазарском районе столицы.

По информации источников, житель района Дадаш Ибрагим оглу Керимов (1975 года рождения) скончался от отравления этиловым спиртом.

Отметим, что за последние несколько дней количество смертей от отравления спиртом в Баку превысило 20.

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