В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия представительства Sputnik

Россия находится в контакте с Азербайджаном по теме закрытия в этой стране представительства агентства Sputnik из международной медиагруппы «России сегодня», ожидает конструктивной реакции Баку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы находимся в контакте с азербайджанской стороной по этому вопросу. Довели до сведения азербайджанских коллег нашу позицию по этому важному для нас вопросу. Думаю, что он не менее важен и для Баку. Ожидаем конструктивной реакции», - сказала Захарова, передает РИА Новости.

«Рассчитываем, что совместными усилиями нам удастся выйти на взаимоприемлемое решение», - добавила она.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил об упразднении в стране представительств Би-би-си и «Россия сегодня» (Sputnik Азербайджан. Он отметил, что данная структура может аккредитоваться лишь посредством одного корреспондента.