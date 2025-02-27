Подать заявку на новое водительское удостоверение теперь можно через E-Polis - ВИДЕО

МВД Азербайджана предприняло очередной инновационный шаг – теперь граждане смогут обновлять водительские удостоверения через мобильное приложение E-Polis.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ведомства, Министерство внутренних дел добавило новые функции в приложение E-Polis, запущенное в прошлом году для повышения оперативности в отношениях полиция - гражданин, а также для совершенствования сервисов.

Теперь через данное приложение можно подать онлайн-заявку на замену водительского удостоверения. Для этого необходимо зайти в приложение, перейти в раздел «Новая заявка» и выбрать услугу замены водительского удостоверения. После нажатия кнопки «Подать заявку» информация о водительском удостоверении автоматически отобразится в окне.

Гражданин должен указать причину замены и выбрать пункт получения нового удостоверения. Для фотографии, которая будет размещена в документе, можно выбрать снимок из удостоверения личности или загрузить новый. При выборе новой фотографии лицо должно быть четко видно, а фон – белым. Если в текущем удостоверении гражданин в очках, новое фото тоже должно быть в том же формате.

На следующем этапе госпошлина оплачивается онлайн, а статус заявки отображается в разделе «Мои заявки» как «в ожидании». После подготовки водительского удостоверения оператором в указанном пункте статус меняется на «готово», и гражданин может прийти и получить новый документ.