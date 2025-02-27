Бако Саакян: В ходе следствия все мои права были обеспечены

В Бакинском судебном комплексе прошло очередное судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений.

Как сообщает Report, в рамках судебного процесса в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева были заслушаны показания обвиняемых.

Бако Саакян, обвиняемый в участии в многочисленных преступлениях, совершенных против Азербайджана и азербайджанского народа в результате агрессивной войны, развязанной Арменией против азербайджанской стороны, заявил, что в ходе досудебного следствия все его права были обеспечены.

"3 октября 2023 года мы — я и Аркадий Гукасян — были доставлены из Карабаха в следственный изолятор Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики. В тот день для защиты моих прав Азербайджанской Республикой была назначена адвокат из Бакинской адвокатской конторы № 12 Нигяр Мирбабаева. Мне также предоставили переводчика.

В ходе расследования следователь обеспечил мне все права, чтобы я полноценно ответил на вопросы. У меня также была возможность высказать свое мнение и представить свою точку зрения. В начале расследования я заявил и хочу сделать то же самое заявление сейчас, чтобы подтвердить, что этот конфликт, эта история не являются предметом уголовного или судебного расследования. Выражая это мнение, я не ставил под сомнение авторитет ни суда, ни следствия", - сказал Б.Саакян.