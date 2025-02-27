 Бако Саакян: В ходе следствия все мои права были обеспечены | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Бако Саакян: В ходе следствия все мои права были обеспечены

First News Media22:40 - 27 / 02 / 2025
Бако Саакян: В ходе следствия все мои права были обеспечены

В Бакинском судебном комплексе прошло очередное судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений.

Как сообщает Report, в рамках судебного процесса в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева были заслушаны показания обвиняемых.

Бако Саакян, обвиняемый в участии в многочисленных преступлениях, совершенных против Азербайджана и азербайджанского народа в результате агрессивной войны, развязанной Арменией против азербайджанской стороны, заявил, что в ходе досудебного следствия все его права были обеспечены.

"3 октября 2023 года мы — я и Аркадий Гукасян — были доставлены из Карабаха в следственный изолятор Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики. В тот день для защиты моих прав Азербайджанской Республикой была назначена адвокат из Бакинской адвокатской конторы № 12 Нигяр Мирбабаева. Мне также предоставили переводчика.

В ходе расследования следователь обеспечил мне все права, чтобы я полноценно ответил на вопросы. У меня также была возможность высказать свое мнение и представить свою точку зрения. В начале расследования я заявил и хочу сделать то же самое заявление сейчас, чтобы подтвердить, что этот конфликт, эта история не являются предметом уголовного или судебного расследования. Выражая это мнение, я не ставил под сомнение авторитет ни суда, ни следствия", - сказал Б.Саакян.

Поделиться:
229

Актуально

Политика

В Азербайджане считают приемлемой позицию руководства Чечни в связи с ...

Политика

Официальный Баку ответил на необоснованные обвинения МИД Армении

Общество

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в ...

Политика

В Армении анонсировали очередную встречу по делимитации границ с Азербайджаном

Общество

Началась реализация повестки дня «Климат и мир» председательства Азербайджана на СОР29

Бако Саакян: В ходе следствия все мои права были обеспечены

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлений - ФОТО

Блогер-азербайджанец лишен российского гражданства, ему запрещен въезд в РФ

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Сегодня ночью в Баку будет 3-5 градусов мороза

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 февраля

Сегодня автобусы в Баку будут работать до этого времени

Сегодня автобусы в Баку будут работать до этого времени

Последние новости

Началась реализация повестки дня «Климат и мир» председательства Азербайджана на СОР29

Сегодня, 00:00

Трамп отказался от своих слов про Зеленского

27 / 02 / 2025, 23:41

B Великобритании организована информационная акция в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО

27 / 02 / 2025, 23:20

Пезешкиан допустил возобновление переговоров с США

27 / 02 / 2025, 23:00

Бако Саакян: В ходе следствия все мои права были обеспечены

27 / 02 / 2025, 22:40

Официальный Баку ответил на необоснованные обвинения МИД Армении

27 / 02 / 2025, 22:20

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлений - ФОТО

27 / 02 / 2025, 22:00

Блогер-азербайджанец лишен российского гражданства, ему запрещен въезд в РФ

27 / 02 / 2025, 21:40

С завтрашнего дня начинает работу регулярный автобусный рейс Гянджа-Шуша

27 / 02 / 2025, 21:20

В Азербайджане считают приемлемой позицию руководства Чечни в связи с катастрофой самолета AZAL

27 / 02 / 2025, 20:52

В Баку произошел пожар в жилом доме, эвакуированы три человека

27 / 02 / 2025, 20:45

Президент Гвинеи-Бисау посетил воинскую часть коммандос - ФОТО

27 / 02 / 2025, 20:30

В Милли Меджлис поступил законопроект о присоединении Азербайджана к D-8

27 / 02 / 2025, 20:15

В Армении анонсировали очередную встречу по делимитации границ с Азербайджаном

27 / 02 / 2025, 20:00

Эдуард Мамедов назначен вице-президентом Федерации кикбоксинга Азербайджана - ФОТО

27 / 02 / 2025, 19:45

Аккредитация Bloomberg в Азербайджане аннулирована

27 / 02 / 2025, 19:30

Как обстоит ситуация с задержанными в Эритрее гражданами Азербайджана?

27 / 02 / 2025, 19:15

Переписки в Telegram станут платными

27 / 02 / 2025, 19:00

Исторический призыв Абдуллы Оджалана: PKK должна самораспуститься

27 / 02 / 2025, 18:47

Президент Гвинеи-Бисау почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

27 / 02 / 2025, 18:30
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55