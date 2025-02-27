Экс-депутата приговорили к 9 годам заключения за финансовые махинации

Суд завершил рассмотрение дела бывшего депутата Гусейна Абдуллаева.

Как сообщает Report, в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Тагиева был оглашен приговор.

Согласно вердикту, Гусейн Абдуллаев приговорен к 9 годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3-х лет.

Напомним, что государственный обвинитель требовал для него 10 лет тюремного заключения.

Бывший депутат обвинялся в вымогательстве, незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и других преступлениях.

Примечательно, что незадолго до окончания его предыдущего срока против него было возбуждено новое уголовное дело. Следствие установило, что он сознательно скрывал истинный источник преступных доходов, переводя более 5,5 миллиона манатов через семь банковских счетов на имена членов своей семьи. Эти средства направлялись на счета физических и юридических лиц в Азербайджане и за рубежом, конвертировались, а также использовались для приобретения недвижимости на имя близкого родственника.