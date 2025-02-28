Верховный суд США разрешил приостановить финансирование помощи зарубежным странам

Глава Верховного суда США Джон Робертс заблокировал решение федерального судьи-демократа, пытавшегося заставить администрацию Трампа освободить миллиарды долларов в иностранной помощи, замороженной в USAID.

Робертс издал временное постановление, приостанавливающее действие постановления окружного судьи Вашингтона Амира Али.

Робертс потребовал ответа от истцов – организаций, заключающих контракты или получающих гранты от Агентства США по международному развитию (USAID) и Госдепартамента, – к полудню пятницы.

Распоряжение было отдано после того, как в среду администрация Трампа в своем ходатайстве сообщила, что приняла окончательные решения о прекращении действия большинства контрактов и грантов на оказание иностранной помощи США, заявив при этом, что не может уложиться в установленный судом срок.

Администрация объявила об отмене более чем 90 % контрактов USAID на оказание помощи зарубежным странам, сообщил представитель Госдепартамента.

Спор о финансировании помощи зарубежным странам начался из-за судебных исков, поданных организациями по оказанию помощи, в которых утверждалось, что заморозка иностранной помощи является незаконной. Истцы заявили, что прекратят работу в течение нескольких дней, если им не заплатят.

Источник: Голос Америки