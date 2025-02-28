Казахстанский геолог: Уровень Каспийского моря снова поднимется через 25 лет

Уровень Каспийского моря снова поднимется через 25 лет, считает геолог из Актау Косарбай Кожахмет.

Ученый указывает, что снижение уровня Каспийского моря — естественный процесс. Согласно природным колебаниям, уровень воды в море поднимается на протяжении 50 лет, а затем на такой же срок опускается.

«Мы не можем остановить этот процесс, так как у нас нет воды для его поддержания. Трудно сказать, уменьшилось ли количество воды, которое поступает в море, или осталось прежним, так как точных данных нет. Воды рек Волга и Урал составляют 88 процентов от всех вод, поступающих в Каспий. Также воду в море приносят другие меньшие реки. Уровень моря достиг своего пика в 1999–2001 годах. Однако с 2001 года уровень воды снова стал снижаться», - отметил профессор.

По словам специалиста, процесс отступления воды продолжается уже 24 года. Уровень Каспия может снижаться еще на протяжении такого же периода времени.

Косарбай Кожахмет отмечает, что в подводной части Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном находятся грязевые вулканы, которые периодически извергаются, хотя и с небольшой силой.

«Это означает, что под морем происходят геологические движения. При землетрясении может произойти поднятие морского дна. Если эти движения будут более интенсивными, уровень воды может повыситься», - сказал специалист.

Косарбай Кожахмет, кандидат геологических и минералогических наук, профессор, более 45 лет занимается изучением геологии Аральского и Каспийского морей.

Он подчеркивает, что исследовать Каспий необходимо не только с экологической точки зрения, но и с позиций геологии, тектоники, гидрогеологии, физики, химии и биологии.

Источник: АЗЕРТАДЖ