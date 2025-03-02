Высота снежного покрова в Загатале превысил один метр

В Загатальском районе высота снежного покрова превысила один метр.

Об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 10:00 воскресенья, на территории страны наблюдалась морозная погода, осадки прекратились с утренних часов.

Высота выпавшего снега в Загатале (Алибей) составила 105 см, в Гахе (Сарыбаш) – 68 см, в Шеки и Габале – 45 см, в Лерике – 43 см, в Алтыагадже – 34 см, в Губе – 29 см, в Огузе – 25 см, в Халтане и Исмаиллы – 22 см, в Шахдаге – 17 см, в Астаре и Шахбузе – 15 см, в Агсу и Дашкесане – 14 см, в Балакене и Лянкяране – 12 см, в Хыналыге и Гобустане – 11 см, в Гядабейе – 8 см, в Кяльбаджаре, Лачыне и Губадлы – 7 см, в Шуше и Гусаре – 6 см, в Ярдымлы – 5 см, в Гёйчае – 4 см, в Ханкенди, Шабране и Тертере – 3 см, в Ходжалы – 2 см, в Садараке – 1 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, низменных районах составила – 6 градусов мороза, в Нахчыванской АР – 8, в горах – 21 градус мороза.