СМИ: Турция разрабатывает план военных операций против РПК

Турецкое руководство разрабатывает план военных операций на случай, если запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана (РПК) ослушается призыва своего лидера Абдуллы Оджалана и откажется сложить оружие.

Об этом сообщила проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники.

Признанная в Турции террористической, запрещенная «Рабочая партия Курдистана» (РПК) в субботу объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв ее лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. При этом РПК заявила, что готова созвать конгресс, где обсудит вопрос самороспуска, но только при личном присутствии ее лидера.

Оджалан ранее призывал боевиков созвать конгресс и объявить по его итогам о самороспуске партии и разоружении ее отрядов. РПК подчеркнула, что прекращение огня действует, пока на отряды РПК никто не нападает.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.

«Если Кандиль (лагери РПК на севере Ирака – ред.) не сложит оружие, Оджалан не смирится с этим. Ведь они (боевики) будут игнорировать свое собственное руководство. Вероятно, последующее заявление Оджалана с содержанием: «Этот Кандиль - американо-израильский проект. Эта РПК - не моя РПК, это РПК Израиля, РПК Ирана, РПК США». Идет подготовка к тому, что произойдет, если РПК разоружится, и разрабатываются планы военных операций на случай, если этого не произойдет», - пишет издание.