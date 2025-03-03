Париж и Лондон предложили на месяц ввести перемирие в Украине

Париж и Лондон предлагают ввести месячное перемирие в Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Согласно его предложению, сделанному совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, прекратить боевые действия предлагается на море, в воздухе и в отношении энергоинфраструктуры, не включая ситуацию на земле.

По словам Макрона, это связано с тем, что невозможно проконтролировать слишком протяженную линию фронта.

«Мы не знаем, как это измерить. Мы должны увидеть, что сегодняшний фронт является эквивалентом линии Париж – Будапешт. В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение на фронте», — подчеркнул он в интервью газете Le Figaro.

Французский лидер также отметил, что европейские военные не появятся на украинской территории в ближайшие недели. Он уточнил, что развертывание сил в Украине возможно только после подписания мирного соглашения, на которое, по его словам, уйдет несколько недель.

«Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия с переговорами, которые займут несколько недель, и как только мир будет подписан, лишь потом последует развертывание сил», — пояснил Макрон.

Помимо этого, президент Франции добавил, что общий фонд обороны Евросоюза, который будет согласован на саммите в Брюсселе и из которого будет вестись финансирование Киева, может достичь €200 млрд.

Макрон также заявил о своей уверенности в возобновлении диалога между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским после перепалки в Белом доме.

Источник: Известия