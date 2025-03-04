МИД Турции вызвал иранского дипломата из-за критики в адрес Анкары

МИД Турции вызвал временного поверенного в делах посольства Ирана из-за участившейся критики Анкары, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения, сообщил журналистам официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели.

«Мы регулярно встречаемся и обмениваемся мнениями с иранскими официальными лицами. Сегодня мы пригласили в наше министерство временного поверенного в делах посольства Ирана. В ходе встречи обсуждались двусторонние вопросы. Мы также затронули вопрос об обвинениях некоторых иранских чиновников в адрес Турции. В последнее время мы наблюдаем, что иранские официальные лица все чаще публично высказывают свою критику в адрес Турции. На самом деле ранее мы передали иранской стороне подготовленное нами досье по этому вопросу»,- заявил Кечели, передают турецкие СМИ.

По его словам, Анкара считает, что вопросы внешней политики не должны использоваться для внутренней политики.