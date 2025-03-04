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Азербайджан принимает Евразийский форум горного туризма - ФОТО

First News Media21:20 - 04 / 03 / 2025
Азербайджан принимает Евразийский форум горного туризма - ФОТО

По инициативе Евразийского альянса горных курортов и «Туристического центра Шахдаг» состоялся Евразийский форум горного туризма на тему «Перспективы и возможности горного туризма Евразии».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие представители Государственного агентства по туризму, горных курортов Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, России и Южной Кореи, входящих в альянс, а также около 150 туристических представителей из Беларуси, Грузии и Киргизии.

Открытие форума началось с парада инструкторов по лыжному спорту из стран-участниц альянса под сопровождение их национальной музыки.

Выступая на мероприятии, советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде отметил, что в соответствии с поручением руководства страны, агентство за последние годы предприняло важные шаги для развития зимнего и горного туризма в Азербайджане, а также зимних видов спорта и проведения международных спортивных мероприятий. Он подчеркнул, что в результате проделанной работы была усовершенствована существующая инфраструктура, созданы новые и расширенные зоны, соответствующие международным стандартам, а Федерация зимних видов спорта организовала совместные мероприятия с международными спортивными организациями и федерациями. Кянан Гулузаде подчеркнул, что форум создаст широкие возможности не только для Азербайджана, но и для стран-участниц альянса в плане развития туристического сектора, укрепления регионального сотрудничества, формирования новых маршрутов и инновационных туристических моделей.

Генеральный секретарь Евразийского альянса горных курортов Андрей Кукушкин отметил важность форума с точки зрения модернизации горных курортов, создания новых инвестиционных возможностей и обеспечения устойчивого развития. Он подчеркнул необходимость разработки современных стратегий в этой сфере и заявил, что укрепление сотрудничества между членами альянса и реализация совместных проектов внесут значительный вклад в развитие зимнего горного туризма и увеличение его доли в ВВП. Генсек также отметил, что Евразийский горный туристический форум (EMTF) будет проводиться ежегодно с участием ведущих специалистов в области туризма, государственных туристических организаций и международных структур.

Председатель ОАО «Туристический центр Шахдаг» Рустам Наджафов в своем выступлении подчеркнул, что Евразийский горный туристический форум играет важную роль в развитии сотрудничества между регионами и курортами, а также в обмене опытом. Он отметил, что членство «Шахдага» в Евразийском альянсе горных курортов и Союзе лыжных курортов тюркских государств способствует расширению сотрудничества и увеличению туристической привлекательности региона. Рустам Наджафов также добавил, что за последние годы «Шахдаг» стал одним из престижных центров проведения международных спортивных соревнований, и выразил уверенность в необходимости укрепления сотрудничества с членами альянса в сфере спорта.

Коммерческий директор ЗАО «Туристический центр Шахдаг» Игорь Шаулов рассказал о достигнутых результатах, ключевых целях и предстоящих задачах. Он также проинформировал о проведенных мероприятиях и подчеркнул динамичное развитие инфраструктуры «Шахдага», которая продолжает расширяться, создавая еще более комфортные условия для туристов.

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова отметила динамичное развитие зимних видов спорта в Азербайджане, подчеркнула значимость международного сотрудничества и популяризацию горнолыжного спорта. Она также подчеркнула, что проведение соревнований не только способствует росту интереса к зимним дисциплинам, но и играет важную роль в развитии туристического потенциала.

Заместители председателя ЗАО «Туристический центр Шахдаг» Джахангир Абдинзаде и Рагиф Дадашов выступили перед участниками форума. Абдинзаде затронул финансовые стороны и рассказал о реализуемых проектах, а Рагиф Дадашов поделился итогами проделанной работы и подчеркнул важность обмена профессиональными кадрами между странами-участницами альянса.

Представители зарубежных делегаций подчеркнули значимость мероприятия, отметив высокий туристический потенциал региона. В рамках дискуссий обсуждались перспективы расширения горнолыжной инфраструктуры, направленные на улучшение условий для туристов и спортсменов. Особое внимание было уделено развитию международного сотрудничества, которое играет ключевую роль в укреплении связей между странами и обмене опытом. Также были затронуты планы на будущее, вопросы дальнейшего развития и актуальные проблемы горного туризма, а вместе с ними — возможные пути их решения.

По итогам первого дня форума состоялась пресс-конференция, после чего были подписаны меморандум о взаимопонимании между Евразийским альянсом горных курортов и Фондом развития туризма Кыргызстана, а также меморандум о взаимопонимании и индустриальном партнерстве между Ruslet и Горным альянсом.

Отметим, что форум продлится до 6 марта. В его рамках будут обсуждаться план деятельности альянса на 2025–2026 годы, развитие горного туризма и создание туристических маршрутов, организация безопасности на курортах, расширение сотрудничества между странами-участницами, внедрение единых стандартов в развитии организации, государственная поддержка зимнего туризма, а также укрепление взаимодействия со странами Центральной Азии.

В рамках форума также пройдут лыжные соревнования и фестиваль национальной кухни среди представителей стран-участниц альянса.

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