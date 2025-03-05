TRT: Турция начинает поставки природного газа в Нахчыван

Сегодня, с церемонией открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван, к которой из Анкары в режиме онлайн подключатся президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, начнется транспортировка природного газа из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику АР.

Об этом пишет TRT Haber, напоминая, что главы государств заложили фундамент стратегического газопровода 25 сентября 2023 года.

«Проект играет большую роль в энергетической безопасности региона», - подчеркивает издание.

Газопровод ежегодной пропускной способностью 500 млн кубометров, удовлетворит потребности в природном газе Нахчывана, население которого составляет 500 тысяч человек.

Соглашение по проекту было подписано в декабре 2020 года.

В рамках проекта был построен новый 85-километровый трубопровод из Турции в Нахчыван, как продолжение Ыгдырского газопровода, который берет начало от магистрального газопровода в Восточной Анатолии.

«Этот проект является третьим газопроводом, построенным совместно Турцией и Азербайджаном, после таких стратегических инвестиций как газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийский газопровод (TANAP)», - напоминает издание.

Источник: TRT Haber