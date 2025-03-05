Ужин с Трампом в его резиденции может обойтись в $5 миллионов

Ужин тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, может обойтись в сумму до $5 миллионов.

Об этом сообщил журнал WIRED, со ссылкой на свои источники.

За указанную сумму бизнесмены могут получить возможность пообедать тет-а-тет с американским лидером.

Примечательно, что каждый из гостей, посетивших групповой ужин в Мар-а-Лаго на прошлой неделе, заплатил по $1 миллиону, чтобы забронировать место. В приглашении на мероприятие, которое состоялось 1 марта в 19:00, говорилось: «Вы приглашены на ужин при свечах со специальным гостем президентом Дональдом Дж. Трампом. Количество мест ограничено».

Ранее газета New York Times сообщала, что инаугурационный комитет Трампа продал все VIP-билеты на инаугурацию президента в январе, собрав в общей сложности $170 миллионов.

Источник: РИА Новости