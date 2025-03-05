В Баку приостановлена лицензия Laser Beauty Clinic

Принято решение о приостановлении действия дополнения к лицензии филиала Laser Beauty Clinic.

Как передает 1news.az, об этом сообщило Министерство экономики Азербайджана в ответ на запрос Report.

Отмечается, что в результате проверок, проведенных Министерством здравоохранения, были выявлены нарушения в деятельности одного из филиалов Laser Beauty Clinic. В связи с этим Министерство экономики получило запрос о приостановлении или аннулировании лицензии клиники.

По информации ведомства, из-за невыполнения указаний Министерства здравоохранения по устранению недостатков Министерство экономики приняло решение приостановить действие дополнения к лицензии филиала Laser Beauty Clinic до 12 марта.

После устранения нарушений, в соответствии с Законом «О лицензиях и разрешениях», можно подать заявку на восстановление дополнения к лицензии. В случае, если недостатки не будут устранены в указанный срок, лицензия будет аннулирована.

Напомним, что в ноябре прошлого года в этой частной клинике было выявлено незаконное проведение хирургических операций врачами без соответствующей квалификации.

В январе текущего года специалисты Аналитического экспертного центра Министерства здравоохранения провели проверку в клинике, выявив ряд нарушений.

Также сотрудники ведомства столкнулись с сопротивлением и неэтичным поведением со стороны руководства и сотрудников клиники.

В феврале Министерство здравоохранения обратилось в суд с просьбой наложить штрафы на клинику в соответствии с пунктами Кодекса об административных правонарушениях за выявленные нарушения.