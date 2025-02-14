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Якобы закрывшаяся Клиника Laser Beauty Estetik продолжает свою деятельность?

Фаига Мамедова10:37 - Сегодня
Якобы закрывшаяся Клиника Laser Beauty Estetik продолжает свою деятельность?

Частная медицинская клиника, принадлежащая ООО Laser Beauty Estetik Klinikası, о закрытии которой стало известно в прошлом месяце, продолжает работать и принимать пациентов, а врачи - проводить обследования и лечебные процедуры.

Как сообщает 1news.az, юрист клиники Тогрул Аллахъяров подтвердил изданию Teleqraf, что медицинское учреждение функционирует в обычном режиме, так как лицензия не была отозвана официально. Он добавил, что в настоящее время проводится расследование по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях, а окончательное решение будет принято судом.

Представители клиники заявили, что оба ее филиала продолжают свою деятельность, а слухи о закрытии связаны с налоговыми вопросами.

В свою очередь, Центр аналитической экспертизы Минздрава подтвердил, что расследование в отношении Laser Beauty продолжается. Как сообщили в ведомстве, проводятся как плановые, так и внеплановые проверки частных медицинских учреждений, однако решение о отзыве лицензии входит в компетенцию Министерства экономики.

Напомним, что в январе этого года в ходе проверок в клинике были выявлены серьезные нарушения, в том числе несоответствие медицинской документации установленным стандартам, оказание ряда медицинских услуг без лицензии и наличие более 30 сотрудников без соответствующей сертификации. Сообщалось, что по результатам нарушений был составлен протокол, и были приняты меры по приостановлению деятельности данного медицинского учреждения.

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