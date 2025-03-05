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Первые итоги: 43 дня Трампа против четырех лет Байдена

First News Media17:40 - 05 / 03 / 2025
Первые итоги: 43 дня Трампа против четырех лет Байдена

Президент США Дональд Трамп выступил накануне перед обеими палатами американского Конгресса с первым обращением после возвращения к власти. Он заявил, что за 43 дня второго срока своего президентства смог добиться большего, чем все предыдущие администрации за четыре года или восемь лет.

В данном выступлении новый хозяин Белого дома обрисовал катастрофичность ситуации, в которой оказались Соединенные Штаты после четырех лет управления администрацией Джо Байдена. Страна столкнулась с экономическими потрясениями, высокой инфляцией, ростом преступности и хаосом на границах. Все это — прямое следствие безответственной политики демократов, которая за несколько лет привела к ослаблению американской экономики и снижению уровня жизни простых граждан.

Экономические проблемы, с которыми столкнулись США, не возникли внезапно. Это закономерный итог политики, при которой бюджетные средства растрачивались на абсурдные проекты, не имеющие никакого отношения к интересам рядовых американцев. Через Агентство США по международному развитию (USAID), ассоциирующееся больше с демократами, миллионы долларов были направлены на массу сомнительных инициатив. Не отчитываясь перед налогоплательщиками, практически без всякого контроля USAID направляло огромные суммы на смехотворные, а зачастую злонамеренные проекты. Так, из обнародованных ранее администрацией Трампа данных мы узнали, что агентство в числе прочего выделяло деньги на всякого рода нелепости вроде постановки «трансгендерной оперы» в Колумбии, создания «трансгендерного комикса» в Перу, смены пола и «ЛГБТ-активизма» в Гватемале, изучения социальной интеграции трансгендерных женщин в Гватемале и исследования влияния изменения климата на гендерные роли в Африке. Иными словами, на все то, что разлагает мораль и подрывает национально-культурные устои обществ.

И вот ко всему ранее перечисленному и опубликованному постатейно Трамп во вчерашнем выступлении добавил еще спонсирование прежней администрацией проекта по созданию трансгендерных мышей, на что было потрачено $8 млн, финансирование обрезаний в Мозамбике ($10 млн), «операцию по продвижению левых взглядов в Молдове» ($32 млн) и выделение на съемки арабской версии «Улицы Сезам» для стран Ближнего Востока. В то время как администрация Байдена позволяла себе подобные бездумные траты, не отвечающие интересам США, в самих Штатах промышленные предприятия закрывались, рабочие места сокращались, а уровень реальных доходов населения падал. Американские налогоплательщики фактически оплачивали чужие социальные эксперименты, в то время как собственная страна переживала кризис.

Одним из самых провальных аспектов политики Байдена стала иммиграция. Политика открытых границ привела к резкому увеличению потока нелегалов, что создало нагрузку на экономику, систему здравоохранения и правоохранительные органы. Американские граждане вынуждены были терпеть рост преступности и нехватку социальных ресурсов, в то время как администрация Байдена продолжала игнорировать эти проблемы. В результате ситуация на границе превратилась в один из самых острых кризисов последнего десятилетия. Число нелегальных мигрантов, пересекающих границу, достигло исторического максимума. Многие штаты, включая Техас и Аризону, столкнулись с беспрецедентным наплывом мигрантов, что вызвало колоссальные расходы на содержание прибывших, медицинскую помощь и правоприменительные меры. Но вместо решения проблемы власти предпочли закрывать глаза на происходящее.

Не менее разрушительными были внешнеполитические просчеты предыдущей администрации. Вывод, больше похожий на бегство, американских войск из Афганистана превратился в позорный эпизод, подорвавший международный авторитет США и оставивший регион в хаосе. Проармянская позиция Байдена стала еще одним свидетельством его некомпетентности. Вместо сбалансированной политики он продолжил линию на поддержку Армении, выделяя миллионы долларов на различные программы, включая финансирование местных НПО и продвижение прозападных инициатив. Такая политика не только не способствовала миру в регионе, но и усугубила напряженность, подталкивая Армению к конфронтации с ее главным союзником - Россией и мешая заключению мирного договора с Азербайджаном. Очевидно, что поддержка прозападно настроенных групп в Армении, покровительство деструктивной позиции, занятой Иреваном за столом переговоров с Баку, и вмешательство во внутренние дела региона не в последнюю очередь стали причиной наблюдающейся у армянской стороны в последнее время необоснованной бравады, препятствующей достижению мира и ведущей к дестабилизации.

Аналогичная позиция, занятая прежней американской администрацией в отношении российско-украинской войны, уже привела к гибели сотен тысяч людей с обеих сторон, масштабным разрушениям украинских городов и сел. США обманули Киев, заверив его в своей поддержке, а доведя Украину до войны, не встали за ней, оставив, по сути, наедине против такого могущественного врага, как Россия. Запад во главе с США под руководством Байдена даже в этой ситуации мог помочь воюющей Украине оказать должное сопротивление агрессии путем своевременного снабжения необходимым вооружением. Но и тут задержки с поставками, щепетильность по части предоставления определенных видов вооружения поставили Украину в положение исключительно обороняющегося. С теми объемами и качеством помощи, которую предоставил Запад, территориальную целостность в конфликте с Россией не восстановить, но можно растянуть на долгие годы войну, продолжающую уносить ежедневно жизни тысяч людей. А может, в этом и была цель демократической администрации США?

Но если Россия и Украина истощают друг друга в войне, то США в силу бездумной внутренней политики истощили себя сами. Вследствие ослабления контроля над своей промышленной базой в Америке закрывались предприятия, росла безработица, а экономика становилась все менее конкурентоспособной. В угоду радикальным экологическим инициативам производство энергии в стране оказалось под ударом, что привело к росту цен на топливо и удорожанию жизни для рядовых американцев. На этом фоне лозунги демократов о «зеленом переходе» выглядят как очередная уловка для отвлечения внимания от реальных проблем.

Американцы устали от политики, при которой интересы граждан отодвигаются на второй план, а государственные деньги тратятся на бесполезные и идеологически мотивированные проекты. Выступление Трампа в Конгрессе стало важным сигналом: значительная часть общества ждет реальных перемен, наведения порядка в экономике и возвращения здравого смысла в управление страной. Согласно опросу CBS News и YouGov, почти 80% американцев, следивших за выступлением Трампа, поддержали его тезисы. Особенно высокую поддержку получили его планы по вопросам иммиграции и охраны границ, что неудивительно на фоне провалов Байдена в этих сферах. Это показывает, что американское общество готово к переменам и требует решительных шагов для восстановления страны после разрушительных лет демократического правления.

Али Мамедов

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