Баку готовит СВМДА к новому этапу международного сотрудничества в Азии

Азия все заметнее становится пространством, где пересекаются интересы крупнейших центров силы, транспортные маршруты, энергетические проекты и новые форматы международного сотрудничества.

При этом сама конфигурация континента меняется быстрее, чем механизмы, созданные для взаимодействия его государств. На этом фоне особое значение приобретает работа Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое объединяет 28 государств и охватывает около 90 процентов территории Азии.

Сегодня в Баку проходит первый Медиафорум СВМДА на тему «Укрепление доверия посредством СМИ в поляризованном мире». Его проведение непосредственно перед седьмым саммитом организации, который состоится 15 октября в Баку, имеет вполне конкретный политический смысл. Сам Медиафорум инициирован Азербайджаном в рамках его председательства в СВМДА. В обращении к участникам мероприятия президент Ильхам Алиев отметил, что проведение форума в преддверии саммита имеет особое значение для привлечения внимания к роли организации и деятельности, осуществляемой в период азербайджанского председательства.

Тема форума также выбрана не случайно. В условиях, когда информационное пространство все чаще становится частью межгосударственных противоречий, вопрос доверия выходит далеко за рамки отношений между средствами массовой информации. Как заявил специальный представитель президента Азербайджана Халаф Халафов на сегодняшнем форуме, медиа являются одним из приоритетных направлений повестки азербайджанского председательства.

При этом Баку рассматривает информационное сотрудничество как лишь одну из составляющих гораздо более широкой работы.

Председательство с конкретными приоритетами

Азербайджан принял председательство в СВМДА на 2024–2026 годы в декабре 2024 года. В основе его программы лежит девиз «Более сильное СВМДА: связанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии». Среди основных задач председательства обозначены продвижение трансформации СВМДА в полноценную международную организацию, эффективная реализация мер доверия и расширение взаимодействия с другими международными и региональными структурами.

Это направление имеет принципиальное значение для самой организации. Решение о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию было принято еще на шестом саммите в Астане в 2022 году. В 2023 году министры иностранных дел одобрили дорожную карту соответствующих преобразований. При нынешнем председательстве продолжается работа над проектом Устава СВМДА, который должен стать правовой основой новой институциональной конструкции.

Именно этот процесс станет одной из важных тем предстоящего саммита в Баку. В апреле в ходе визита генерального секретаря СВМДА Кайрата Сарыбая в Азербайджан стороны отдельно обсуждали подготовку проекта Устава и необходимость продолжения консультаций со странами-участницами для достижения консенсуса.

Одновременно Азербайджан стремится наполнить работу СВМДА практическим содержанием. За период председательства были запущены или продвинуты такие направления, как финансовое сотрудничество, расширение участия женщин в принятии решений, транспортная связанность, цифровизация и климатическая повестка. В сентябре 2025 года на встрече министров иностранных дел в Нью-Йорке были учреждены Совет женщин и Финансовый саммит СВМДА как новые консультативные органы организации.

Показательно, что в сентябре нынешнего года в Баку состоялась конференция портовых администраций СВМДА. Ее участники обсуждали развитие транспортных коридоров, устойчивых цепочек поставок, мультимодальных перевозок и цифровых решений. Азербайджан при этом выступает координатором приоритетного направления, связанного с развитием безопасных и эффективных транспортных коридоров.

Таким образом, транспортная связанность в повестке СВМДА уже выходит за пределы общих заявлений. Для Азербайджана это особенно естественное направление с учетом его участия в формировании транспортных связей между Европой и Азией. Однако речь идет не о продвижении одного национального маршрута, а о более широком подходе к связанности государств континента.

От диалога к практическому сотрудничеству

В этом и заключается, пожалуй, наиболее интересная сторона нынешнего председательства. СВМДА создавалось как площадка для укрепления доверия и взаимодействия между странами, каждая из которых идет по своему пути. Сегодня перед структурой стоит задача сохранить эту функцию, одновременно сделать сотрудничество более предметным.

Участниками СВМДА являются государства, интересы которых далеко не всегда совпадают. В рамках одной площадки взаимодействуют, в частности, Китай, Россия, Индия, Иран, Турция, государства Центральной Азии и другие страны Азии. Поэтому организация вряд ли может быть механизмом, способным устранить существующие между ними противоречия. Ее значение скорее в другом - в сохранении пространства для диалога там, где прямое согласование позиций зачастую оказывается сложным.

Именно поэтому акцент на мерах доверия остается основой деятельности СВМДА. Одновременно появляются новые направления, позволяющие переводить политический диалог в конкретные сферы взаимодействия. Транспорт, финансы, цифровизация, климат, молодежное и гуманитарное сотрудничество становятся теми областями, где общие интересы можно искать даже при наличии серьезных разногласий по другим вопросам.

Азербайджан в период своего председательства делает ставку именно на такую практическую составляющую. Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай сегодня отметил значительный объем работы, проведенной в период председательства Азербайджана, что привело к значительному прогрессу в деятельности этой структуры. Ранее он также подчеркивал, что стратегическое видение Баку получило широкую поддержку государств-участников.

Показательно и то, что подготовка к саммиту идет сразу по нескольким направлениям. Помимо политических и институциональных вопросов, в течение года проводились специализированные мероприятия в сфере транспорта, цифровой безопасности, финансов, климатической повестки и других областях. На 14 октября, за день до саммита, запланировано заседание Комитета старших должностных лиц, который должен рассмотреть документы, выносимые на встречу лидеров.

Все это позволяет воспринимать предстоящий саммит не просто как очередную встречу глав государств. На него выносится вопрос о том, каким будет само СВМДА на следующем этапе и насколько далеко организация сможет продвинуться в своей институциональной трансформации.

Для Азербайджана этот вопрос имеет особое значение. Баку не впервые берет на себя руководство многосторонним форматом, однако в случае СВМДА речь идет о пространстве, которое географически значительно шире Южного Кавказа. Здесь сходятся интересы Центральной, Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока и государств, связанных с европейским направлением.

Поэтому участие Азербайджана в СВМДА давно нельзя сводить к формальному членству в еще одной международной структуре. Председательство дает Баку возможность продвигать те направления сотрудничества, которые соответствуют его собственному пониманию современной Азии, прежде всего связанность, развитие транспортных коммуникаций, цифровое взаимодействие и устойчивый рост.

Именно на этом фоне следует рассматривать и сегодняшний Медиафорум. Информационная среда становится частью международного взаимодействия не сама по себе, а потому, что без достоверного обмена информацией все сложнее поддерживать доверие между государствами. Неслучайно организаторы форума поставили в центр внимания именно доверие и роль СМИ в его укреплении.

Через две недели после сегодняшнего обсуждения в Баку соберутся уже руководители государств и правительств - участники седьмого саммита СВМДА. На официальном уровне его задача сформулирована как подтверждение приверженности диалогу, взаимному доверию и конструктивному сотрудничеству, а также дальнейшее развитие механизмов, связанных с миром, безопасностью, стабильностью и устойчивым развитием.

Итоги саммита покажут, насколько далеко СВМДА сможет продвинуться от формата политического диалога к более устойчивой институциональной системе. Для Азербайджана же это будет одновременно итогом его двухлетнего председательства и возможностью закрепить те направления, которые Баку считает наиболее востребованными в меняющейся Азии.