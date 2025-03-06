Неслихан Атагюль и Кадыр Догулу впервые стали родителями
6 марта известная турецкая актриса Неслихан Атагюль и ее муж, актер и модель Кадыр Догулу стали родителями – у пары родился долгожданный сын.
По информации турецких СМИ, и мать, и малыш чувствуют себя хорошо.
На данный момент ни Н.Атагюль, ни К.Догули не делали каких-либо официальных заявлений, связанных с рождением сына.
Напомним, что Неслихан Атагюль и Кадыр Догулу поженились в 2016 году.
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