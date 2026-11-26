МИД Азербайджана выразил соболезнования Египту в связи с человеческими жертвами в результате крупного пожара в этой стране.

"Глубоко опечалены трагическим пожаром, произошедшим в результате аварии бензовоза в египетской провинции Гиза, в результате которого погибло и пострадало много людей. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Египта. Желаем всем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", - говорится в сообщении на официальной странице МИД в соцсети Х.

Вчера на дороге, связывающей провинции Каир, Гиза и Кальюбия, опрокинулся бензовоз, начался пожар, который охватил другие транспортные средства. По данным египетских СМИ, бензовоз перевернулся после того, как перед ним рухнул высоковольтный кабель.

В результате катастрофы погиб по меньшей мере 31 человек, еще более 20 получили ранения, сообщил министр здравоохранения страны Халед Абдель Гаффар.