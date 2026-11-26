В Лянкяранском районе произошел пожар в частном жилом доме. В результате возгорания здание и находившееся в нем имущество получили серьезные повреждения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зарегистрировано в селе Шыхакеран.

Огонь охватил одноэтажный трехкомнатный дом общей площадью 120 квадратных метров, принадлежащий Расмие Алиевой, 1958 года рождения. В результате пожара сгорели горючие конструкции здания, а также находившееся внутри имущество.

Для ликвидации возгорания на место прибыли две пожарные машины и личный состав. Благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту пожара проводится расследование.