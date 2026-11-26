Фонд молодежи Азербайджанской Республики и Ассоциация банков Азербайджана дали старт совместной «Программе финансовой грамотности для молодежи».

Официальная презентация программы прошла 25 ноября в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard.

Программа направлена на повышение финансовой грамотности молодежи, формирование ответственного финансового поведения, а также развитие знаний и практических навыков в области современных финансовых услуг и возможностей.

В мероприятии приняли участие руководители государственных структур, представители банковского и финансового сектора, а также молодежных организаций.

На церемонии выступили генеральный директор Центрального банка Азербайджанской Республики Шахин Махмудзаде, президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев, исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Юсиф Велиев и депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров. В выступлениях было подчеркнуто, что инициатива послужит повышению осведомленности молодежи о новшествах и современных тенденциях в финансовом секторе, развитию навыков эффективного и целенаправленного использования финансовых ресурсов, а также формированию ответственного финансового поведения.

В рамках программы через тренинги и интерактивные занятия предусмотрено развитие знаний и практических навыков молодых людей по управлению личным бюджетом, сбережениям и инвестициям, цифровому банкингу и финансовой безопасности, ответственному заимствованию, правам финансовых потребителей, а также современным и альтернативным возможностям финансирования.

Программа призвана помочь молодежи применять полученные знания в реальных жизненных ситуациях, более ответственно подходить к финансовым решениям и правильно планировать будущие цели.