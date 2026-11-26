В Гяндже мужчина обокрал киоск на крупную сумму
В Гяндже раскрыта кража имущества из одного из городских киосков. Общая стоимость похищенного составила 2 500 манатов.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPА, из торгового объекта пропали табачные изделия, различные напитки, компьютер и офисное оборудование.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый Х. Гулиев. При этом момент проникновения в киоск и совершения кражи был полностью запечатлен камерами видеонаблюдения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
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