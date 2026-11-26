В Гяндже раскрыта кража имущества из одного из городских киосков. Общая стоимость похищенного составила 2 500 манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPА, из торгового объекта пропали табачные изделия, различные напитки, компьютер и офисное оборудование.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый Х. Гулиев. При этом момент проникновения в киоск и совершения кражи был полностью запечатлен камерами видеонаблюдения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.