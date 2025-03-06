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На ряде столичных дорог затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:20 - 06 / 03 / 2025
На ряде столичных дорог затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

На дорогах Баку наблюдаются заторы еще в нескольких направлениях.

Об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом.

Затруднено движение транспорта в следующих направлениях:

1. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Абдулвагаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

3. Улица Абдулвагаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньядова;

4. Улица Абдулвагаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";

5. Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. На шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга.

19:00

На ряде дорог Баку возникли пробки.

Об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом.

Пробки наблюдаются в следующих направлениях:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Абдулвагаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньядова;

4. Улица Абдулвагаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";

5. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Абдулвагаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

10. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

11. Проспект Бабека, в направлении центра;

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении Зыхского шоссе;

13. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

15. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

16. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

17. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

18. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

19. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

20. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

21. Проспект Нефтяников, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

22. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

23. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

24. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньядова.

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