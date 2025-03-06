На ряде столичных дорог затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНО
На дорогах Баку наблюдаются заторы еще в нескольких направлениях.
Об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом.
Затруднено движение транспорта в следующих направлениях:
1. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Абдулвагаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
3. Улица Абдулвагаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньядова;
4. Улица Абдулвагаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";
5. Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. На шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга.
19:00
На ряде дорог Баку возникли пробки.
Об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом.
Пробки наблюдаются в следующих направлениях:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Абдулвагаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньядова;
4. Улица Абдулвагаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";
5. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
8. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Абдулвагаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
10. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
11. Проспект Бабека, в направлении центра;
12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении Зыхского шоссе;
13. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
15. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
16. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
17. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
18. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
19. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
20. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
21. Проспект Нефтяников, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
22. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;
23. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
24. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньядова.