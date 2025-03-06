Сотрудники спецпредставительства Президента попали в ДТП на дороге Агдам – Физули: есть погибший - ОБНОВЛЕНО

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Агдам-Физули 6 марта, примерно в 19:30 в отделение неотложной помощи Бардинской районной центральной больницы был госпитализирован мужчина, 1996 года рождения.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Trend.

Мужчине, у которого были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки и живота, перелом плюсневой кости левой стопы со смещением, оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его лечение продолжается в соответствующем отделении, состояние пациента оценивается как средней тяжести.

Отметим, что сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах попали в ДТП 6 марта на дороге Агдам – Физули. В результате 1 человек погиб, 1 получил тяжелые травмы

21:20

Сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах попали в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Trend, об этом сказали в представительстве.

«Сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Светлана Мамедова и Рафаэль Фярзалиев попали в автомобильную аварию на дороге Агдам – Физули при исполнении служебных обязанностей.

С глубоким сожалением сообщаем, что Светлана Мамедова скончалась на месте происшествия, а Рафаэль Фярзалиев получил травмы и был госпитализирован.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей коллеги и желаем скорейшего выздоровления пострадавшему», — говорится в сообщении представительства.