 Известного иранского певца выпороли за песню в защиту женщин | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Известного иранского певца выпороли за песню в защиту женщин

First News Media22:00 - 06 / 03 / 2025
Известного иранского певца выпороли за песню в защиту женщин

Известный иранский певец Мехди Яррахи получил десятки ударов плетью за песню против строгого дресс-кода для женщин.

Мехди Яррахи, известный иранский оппозиционный певец, выступавший против строгого дресс-кода для женщин в стране, получил 74 удара плетью в рамках соглашения о прекращении уголовного дела против него.

Первоначально Яррахи был осужден в январе 2024 года за незаконные действия, связанные с выпуском песни протеста в сентябре 2023 года под названием “Твой платок” в первую годовщину акций протеста "Женщины, жизнь, свобода", пишет The Guardian.

В текст песни вошли строки: “Сними свой платок, солнце садится. Сними свой платок, пусть твои волосы распустятся... Не бойся, любовь моя! Смейся, протестуй против слез”.

Через месяц после ареста Яррахи по всему Ирану вспыхнули акции протеста в ознаменование годовщины смерти Махсы Амини, 22-летней женщины, которая скончалась в иранской полиции нравственности после ареста за то, что, как утверждается, неправильно носила головной платок. Правозащитные организации были возмущены законом о хиджабе и жестокими способами его применения.

Певец также сочинял песни во время протестных акций, и у него более 1 миллиона подписчиков в социальной сети.

Позже годичный тюремный срок Яррахи был заменен на домашний арест с электронным браслетом на лодыжке, который закончился в декабре, что привело к его освобождению. Однако возвращение его залога в размере 15 миллиардов томанов, внесенного третьей стороной, зависело от его порки, которая была проведена на этой неделе.

В то время Яррахи написал на платформе X: “Я готов вынести приговор в виде 74 ударов плетью, и, хотя я осуждаю эту бесчеловечную пытку, я не прошу ее отменить”.

Новость о наказании плетьми была опубликована в среду адвокатом певца, который среду написал в соцсети X, что последняя часть приговоров, вынесенных Тегеранским революционным судом, была приведена в исполнение.

Ярахи написал в социальной сети: “Вы принесли стекло, чтобы разбить наш камень. Спасибо вам, дорогие, за вашу постоянную поддержку и искреннее товарищество со стороны уважаемых юристов Мустафы Нили и Захры Минуи. Тот, кто не желает платить за свободу, не заслуживает свободы. Желаю вам свободы”.

Новость о средневековой порке вызвала широкое возмущение в иранских социальных сетях, пишет The Guardian.

Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади написала в соцсети: “Приведение в исполнение приговора Мехди Яррахи к порке - это месть за его поддержку женщин Ирана. Порка тела Мехди - это удар кнутом по гордым, стойким женщинам Ирана и по процветающей и могущественной душе движения ”Женщины, жизнь, свобода".

Масих Алинежад, известный американский правозащитник, сказал: “С каждым ударом плети все больше женщин будут снимать свои платки. Поднимется все больше голосов. И ничто не остановит эту революцию”.

По данным иранской неправительственной организации "Информационное агентство правозащитников", в 2024 году по меньшей мере 131 человек был приговорен иранскими судебными органами к 9957 ударам плетью.

Источник: МК

Поделиться:
515

Актуально

Xроника

Ознакомление с текущим состоянием мечетей Шаха Аббаса и Гусейния в городе Гянджа ...

Общество

Сотрудники спецпредставительства Президента попали в ДТП на дороге Агдам – ...

Xроника

Мехрибан Алиева совершила поездку в город Гянджа

Армения

Фонд Возрождения Карабаха и «AmCham Азербайджан» провели встречу на тему ...

В мире

Уиткофф: США и Украина в Саудовской Аравии обсудят шестимесячное перемирие

Известного иранского певца выпороли за песню в защиту женщин

РФ назначит представителя для переговоров по Украине после США

СМИ: США разрабатывают план по захвату иранских нефтяных танкеров

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Зеленский прокомментировал встречу с Дональдом Трампом в Белом доме

СМИ: США исключают прогресс по сделке, пока Зеленский публично не извинится

Трамп: Зеленский проявил неуважение к США, он не готов к миру, когда будет готов — может вернуться

Украина получит от Британии заем на оборонные нужды в размере $3,2 млрд

Последние новости

Давид Аллахвердян: Со мной обращались гуманно, хорошо, за что я благодарен

Сегодня, 00:00

Уиткофф: США и Украина в Саудовской Аравии обсудят шестимесячное перемирие

06 / 03 / 2025, 23:40

Обвиняемый Гарик Мартиросян признался в ряде фактов в ходе суда в Баку

06 / 03 / 2025, 23:20

Мехрибан Алиева поделилась кадрами поездки в Гянджу - ВИДЕО

06 / 03 / 2025, 23:00

Давит Манукян: Оружие, найденное в моей квартире в Ханкенди, зарегистрировано в Управлении полиции в Армении

06 / 03 / 2025, 22:40

Сотрудники спецпредставительства Президента попали в ДТП на дороге Агдам – Физули: есть погибший - ОБНОВЛЕНО

06 / 03 / 2025, 22:20

Известного иранского певца выпороли за песню в защиту женщин

06 / 03 / 2025, 22:00

На заседании суда по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в преступлениях против Азербайджана, начался этап изучения документов - ФОТО

06 / 03 / 2025, 21:40

Мехрибан Алиева посетила Русскую православную церковь Александра Невского в Гяндже

06 / 03 / 2025, 21:03

The Jerusalem Post о цитировании Президентом Ирана стихотворения на азербайджанском языке

06 / 03 / 2025, 21:00

Ознакомление с текущим состоянием мечетей Шаха Аббаса и Гусейния в городе Гянджа - ФОТО

06 / 03 / 2025, 20:46

Мехрибан Алиева посетила Перинатальный центр Гянджинской городской объединенной больницы

06 / 03 / 2025, 20:41

На ряде столичных дорог затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

06 / 03 / 2025, 20:20

Мехрибан Алиева ознакомилась с проектом Гянджинского мемориального комплекса - ФОТО

06 / 03 / 2025, 20:00

Мехрибан Алиева посетила ясли-детский сад номер 40 в Гяндже - ФОТО

06 / 03 / 2025, 19:48

Мехрибан Алиева ознакомилась с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в Гянджинской городской полной средней школе номер 37

06 / 03 / 2025, 19:40

Мехрибан Алиева совершила поездку в город Гянджа

06 / 03 / 2025, 19:35

По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные ж/д рейсы

06 / 03 / 2025, 19:30

В Гяндже огонь из жилого дома перекинулся на более чем 10 квартир - ФОТО

06 / 03 / 2025, 19:15

Министр: Количество научных статей, опубликованных в престижных изданиях, удвоилось по сравнению с 2022 годом

06 / 03 / 2025, 18:45
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55