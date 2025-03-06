Известного иранского певца выпороли за песню в защиту женщин

Известный иранский певец Мехди Яррахи получил десятки ударов плетью за песню против строгого дресс-кода для женщин.

Мехди Яррахи, известный иранский оппозиционный певец, выступавший против строгого дресс-кода для женщин в стране, получил 74 удара плетью в рамках соглашения о прекращении уголовного дела против него.

Первоначально Яррахи был осужден в январе 2024 года за незаконные действия, связанные с выпуском песни протеста в сентябре 2023 года под названием “Твой платок” в первую годовщину акций протеста "Женщины, жизнь, свобода", пишет The Guardian.

В текст песни вошли строки: “Сними свой платок, солнце садится. Сними свой платок, пусть твои волосы распустятся... Не бойся, любовь моя! Смейся, протестуй против слез”.

Через месяц после ареста Яррахи по всему Ирану вспыхнули акции протеста в ознаменование годовщины смерти Махсы Амини, 22-летней женщины, которая скончалась в иранской полиции нравственности после ареста за то, что, как утверждается, неправильно носила головной платок. Правозащитные организации были возмущены законом о хиджабе и жестокими способами его применения.

Певец также сочинял песни во время протестных акций, и у него более 1 миллиона подписчиков в социальной сети.

Позже годичный тюремный срок Яррахи был заменен на домашний арест с электронным браслетом на лодыжке, который закончился в декабре, что привело к его освобождению. Однако возвращение его залога в размере 15 миллиардов томанов, внесенного третьей стороной, зависело от его порки, которая была проведена на этой неделе.

В то время Яррахи написал на платформе X: “Я готов вынести приговор в виде 74 ударов плетью, и, хотя я осуждаю эту бесчеловечную пытку, я не прошу ее отменить”.

Новость о наказании плетьми была опубликована в среду адвокатом певца, который среду написал в соцсети X, что последняя часть приговоров, вынесенных Тегеранским революционным судом, была приведена в исполнение.

Ярахи написал в социальной сети: “Вы принесли стекло, чтобы разбить наш камень. Спасибо вам, дорогие, за вашу постоянную поддержку и искреннее товарищество со стороны уважаемых юристов Мустафы Нили и Захры Минуи. Тот, кто не желает платить за свободу, не заслуживает свободы. Желаю вам свободы”.

Новость о средневековой порке вызвала широкое возмущение в иранских социальных сетях, пишет The Guardian.

Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади написала в соцсети: “Приведение в исполнение приговора Мехди Яррахи к порке - это месть за его поддержку женщин Ирана. Порка тела Мехди - это удар кнутом по гордым, стойким женщинам Ирана и по процветающей и могущественной душе движения ”Женщины, жизнь, свобода".

Масих Алинежад, известный американский правозащитник, сказал: “С каждым ударом плети все больше женщин будут снимать свои платки. Поднимется все больше голосов. И ничто не остановит эту революцию”.

По данным иранской неправительственной организации "Информационное агентство правозащитников", в 2024 году по меньшей мере 131 человек был приговорен иранскими судебными органами к 9957 ударам плетью.

Источник: МК