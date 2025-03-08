Красивые, нежные, мудрые: Азербайджан празднует Международный женский день

Сегодня, 8 марта в Азербайджане, как и в ряде стран мира, отмечается Международный женский день.

История этого праздника тесно связана с движением за права женщин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке тысячи женщин, большая часть которых были работницами текстильной промышленности, вышли на акцию протеста против тяжелых условий труда и низких зарплат. День этого события навсегда вошел в историю общественного движения.

В 1910 году в Копенгагене прошла Вторая международная конференция женщин-социалисток. Одна из лидеров движения Клара Цеткин предложила сделать женский день международным. С тех пор праздник распространился во многих странах мира как Международный день солидарности женщин в борьбе за равные с мужчинами экономические и политические права.

Женский день впервые был проведен в Германии, Австрии, Швейцарии и Дании в 1911 году, в России – в 1913 году, а в Азербайджане – в 1917 году. В 1965 году в бывшем СССР 8 Марта – Международный женский день – был объявлен нерабочим днем.

В 1977 году ООН официально провозгласила 8 марта Международным женским днем.

После обретения Азербайджаном независимости 8 Марта – Международный женский день – является нерабочим днем.

Сегодня мы чествуем наших дорогих женщин, их вклад в общество, их силу и мудрость.

В Азербайджане 8 Марта – это не только праздник нежности и красоты, но и день, когда мы отдаем дань уважения азербайджанским женщинам, их роли в обществе и их вкладу в развитие страны. Азербайджанские женщины всегда отличались нежностью, мудростью, трудолюбием и преданностью семье. Азербайджанские женщины – это гордость нашего народа. Они воспитывают детей, хранят семейный очаг, строят карьеру и активно участвуют в общественной жизни.

Многие из них добились больших успехов в своей профессиональной деятельности, внесли значительный вклад в развитие страны, они играют важную роль во всех сферах жизни общества – в науке, образовании, культуре, искусстве, бизнесе и политике. Нашим женщинам принадлежит большая роль в государственной и общественной жизни, сегодня они продолжают расширять свои возможности в сфере управления в рамках законодательной, исполнительной и судебной власти.

В Азербайджане 8 Марта – это также семейный праздник. В этот день мужчины поздравляют своих матерей, жен, сестер и дочерей, дарят им цветы и подарки. В школах и детских садах проходят праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта.

С праздником, дорогие женщины!