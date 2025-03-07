Талибы запретили афганским женщинам молиться в мечетях

Чиновники из правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан", запретили женщинам ходить в мечети для совершения коллективного намаза.

Об этом сообщает газета Etilaatroz со ссылкой на источники в провинции Герат.

По их сведениям, информация о новых ограничениях была доведена до населения устно, через имамов. Отныне, как отмечает один из собеседников газеты, женщинам также больше не разрешается присутствовать на пятничных намазах в мечетях, хотя ранее для них там были обустроены отдельные помещения.