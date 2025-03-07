В ресторане Otdıx выявлены нарушения - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) провели проверку в расположенном в Хатаинском районе столицы на улице Х.Салмани, 7 ресторане Otdıx, принадлежащем физическому лицу Рзе Гаджиеву.

Сообщается, что в ходе проверки было установлено, что в кухонной части заведения отсутствует система вентиляции, нарушаются санитарно-гигиенические требования, при хранении продуктов не соблюдается температурный режим, а также на продукты животного происхождения (птица и рыба) отсутствуют соответствующие разрешительные документы, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Кроме того, работники ресторана не прошли медицинское обследование и гигиеническое обучение.

Пробы продуктов и мяса были взяты для лабораторных исследований - по факту в отношении владельца составлен административный протокол, в соответствии с законодательством предприняты необходимые меры.

Расследование продолжается.