Орбан: Германия впервые со времен войны создаст самую большую армию в Европе

План перевооружения Европы, принятый на саммите ЕС в Брюсселе 6 марта, ведет к созданию самой большой на континенте армии Германии, чего не было со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в национальной Торгово-промышленной палате с речью по вопросам экономики.

Он отметил, что план, одобренный всеми 27 членами сообщества, предусматривает формирование пакета на сумму €800 млрд, который направлен на укрепление обороны, совершенствование вооруженных сил и развитие военной промышленности стран ЕС. В соответствии с ним "немецкая армия будет самой многочисленной" в Европе, сказал Орбан. "Мы не видели ничего подобного со времен Второй мировой войны. Большой вопрос в том, как на это отреагируют Россия и Америка", - считает глава правительства.

По его словам, реализация такого плана должна в значительное степени осуществляться за счет правительственных кредитов, а это может привести к росту дефицита национальных бюджетов выше установленного уровня, что станет нарушением Маастрихтских соглашений о формировании ЕС. "Весь Евросоюз может оказаться в долгу. Основной закон Венгрии этого не допускает, поэтому здесь еще будут дебаты", - предупредил Орбан.

Источник: ТАСС