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В Армении зафиксировали 45 афтершоков после землетрясения - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:45 - Сегодня
В Армении зафиксировали 45 афтершоков после землетрясения - ОБНОВЛЕНО

Специалисты зафиксировали 45 афтершоков после землетрясение на северо-востоке Армении.

Об этом сообщили в территориальной службе сейсмозащиты МВД страны.

«На сегодняшний день зафиксировано 45 подземных толчков, самый сильный из которых, магнитудой 3,2 был зафиксирован в 9 км к северу от Спитака», – говорится в сообщении.

Также подземные толчки магнитудой от 2 до 3 ощущались в городах Спитак, Степанаван и Ванадзор Лорийской области. Афтершоковая активность сохранится в течение некоторого времени, в течение которого возможны слабые и средней интенсивности сейсмические события, отметили в службе.

10:15

В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на спасательную службу МВД страны.

Землетрясение было зафиксировано в 09:27 по местному времени в 17 км к северо-западу от города Спитак.

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) сообщило, что произошедшее в Армении землетрясение также ощущалось в провинции Карс.

В Грузии и западных районах Азербайджана также ощущались подземные толчки.

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