Рубио: Украина проиграла бы в конфликте без Starlink

Соединенные Штаты не собираются отключать Украину от спутниковой системы связи Starlink, без которой Киев проиграл бы в конфликте.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

Он прокомментировал сообщение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который утверждал, что министерство цифровизации его страны "платит за Starlink для Украины порядка $50 млн в год", и подверг критике владеющую Starlink компанию SpaceX за готовность отключить Киев от системы. "Просто выдумываете. Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а русские сейчас были бы на границе с Польшей", - подчеркнул американский госсекретарь.

Источник: Gazeta.ru