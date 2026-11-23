Вблизи станции метро Гянджлик велосипедистка столкнулась с опасной ситуацией на дороге.

Как сообщает 1news.az, он заявил, что в последний момент избежал падения в большой открытый люк.

Об этом девушка рассказала на своей странице в социальной сети:

«Я ехала на велосипеде на большой скорости, когда наткнулась на такую яму. Что это такое?! Что бы случилось, упади туда велосипед, и кто бы за это ответил? Если бы я попала в аварию, кто бы понес ответственность?! Не будь я внимательна, я могла бы серьезно пострадать».