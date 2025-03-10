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Аркадий Гукасян: Роберт Кочарян был членом организации «Крунк»

First News Media14:50 - Сегодня
Аркадий Гукасян: Роберт Кочарян был членом организации «Крунк»

Обвиняемый Аркадий Гукасян, отвечая на вопросы государственных обвинителей на судебном заседании в Бакинском военном суде, рассказал также о бывшем президенте Республики Армения Роберте Кочаряне.

Отметив, что основным спикером на митингах, проходивших в Карабахе в 1988 году, был Аркадий Манвелович Манучаров, он сказал: «Я не помню выступлений Роберта Кочаряна. Поскольку мы учились на русском языке, у него, как и у меня, были проблемы с литературным армянским языком. Возможно, он был одним из организаторов митинга, состоял в организации «Крунк».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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