Тело погибшего в Киеве гражданина Азербайджана доставят на родину

«Вчера примерно в 22:00 в результате атаки беспилотника на Киев погиб гражданин Азербайджанской Республики Аббас Аббасов, 1978 года рождения».

Об этом в ответ на запрос АПА заявил начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он сообщил, что посольство Азербайджана в Украине оказывает соответствующую консульскую помощь в связи с доставкой тела погибшего гражданина Азербайджана на родину.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети X сообщил, что среди погибших в результате российских атак на Киев есть гражданин Азербайджана.