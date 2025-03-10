Суд отказал в экстрадиции в РФ задержанной в Баку экс-судьи Хахалевой

Запрос об экстрадиции в РФ экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, арестованной ранее в Баку, не был удовлетворен азербайджанским судом.

Об этом АПА сообщила адвокат Шахла Гумбатова.

Согласно информации, в экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано.

Отметим, что разыскиваемая в России бывшая судья Елена Хахалева была задержана в январе сотрудниками Управления полиции на воздушном транспорте МВД АР в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

В связи с этим в Хазарском районном суде было рассмотрено представление прокуратуры. 24 января Хазарский районный суд вынес решение об избрании в отношении Елены Хахалевой меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 дней. Мера пресечения была избрана с целью осуществления правовых процедур, связанных с экстрадицией.

Российская сторона объявила Хахалеву в розыск по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением, а суд Ростова-на-Дону вынес постановление о ее заочном аресте. От соответствующих российских органов запрошены необходимые документы для ее экстрадиции. По версии следствия, она обманным путем присвоила около 1,2 млн рублей, а также подделала документы, связанные с учетом рабочего времени. Следственный комитет России вынес постановление об аресте Хахалевой и объявил ее в международный розыск, 17 мая 2022 года ей были предъявлены обвинения в мошенничестве и служебном подлоге.

Затем в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Елены Хахалевой по поводу изменения меры пресечения.

Согласно решению суда от 4 февраля, мера пресечения в виде ареста в отношении Е.Хахалевой была отменена, прокуратура Хазарского района приняла решение о мере пресечения в виде передачи под надзор полиции.