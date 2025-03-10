Бако Саакян признался: Оружие поступало из Армении

Первый призыв к вооружению в Карабахе прозвучал на митингах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил обвиняемый Бако Саакян на сегодняшнем заседании Бакинского военного суда.

Он отметил, что вооружение происходило как в селах, так и в городах: «Часть оружия была из дислоцированных советских воинских частей. Кроме того, были поставки оружия из Армении. Это были основные каналы вооружения».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, удержании власти и других многочисленных преступлениях.