Руководитель СГБ встретился с гендиректором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам

Начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Али Нагиев принял генерального директора Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Кэтрин Бомбергер.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Госкомиссию, стороны положительно оценили совместную деятельность по поиску пропавших в результате военной агрессии Армении граждан, проводимую после встречи, состоявшейся в апреле 2022 года.

Али Нагиев подробно рассказал о неотложных мерах, принимаемых в рамках поручений Президента Азербайджана Ильхама Алиева по поиску пропавших соотечественников. Он отметил работу по установлению мест захоронения пропавших в результате карабахского конфликта, эксгумации и идентификации обнаруженных останков.

Глава СГБ также подчеркнул, что Армения не демонстрирует намерения сотрудничать в вопросе выяснения судьбы пропавших без вести лиц и продолжает занимать неконструктивную позицию.

Али Нагиев выразил благодарность Международной комиссии за представленный Азербайджану отчет по возможностям поиска пропавших без вести лиц и за оказываемую поддержку деятельности Государственной комиссии.

В свою очередь, Кэтрин Бомбергер отметила значимость подготовленного Международной комиссией отчета, подчеркнула важные результаты, достигнутые в сотрудничестве с Государственной комиссией, и выразила уверенность в дальнейшем укреплении межкомиссионных отношений.

На встрече также были обсуждены другие актуальные вопросы, связанные с выяснением судьбы пропавших без вести лиц.