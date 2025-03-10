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Стала известна причина увольнения директора Музейного Центра Лианы Везировой

First News Media20:45 - Сегодня
Стала известна причина увольнения директора Музейного Центра Лианы Везировой

Стала известна причина увольнения директора Музейного Центра в Баку Лианы Везировой, которая была освобождена от должности несколько дней назад.

В результате проверки деятельности Центра был выявлен ряд нарушений закона.

В связи с этим директор центра Лиана Везирова была освобождена от занимаемой должности.

Материалы о выявленных в Музейном Центре нарушениях закона были собраны и представлены в правоохранительные органы.

Источник: Report

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