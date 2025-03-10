Стала известна причина увольнения директора Музейного Центра Лианы Везировой
Стала известна причина увольнения директора Музейного Центра в Баку Лианы Везировой, которая была освобождена от должности несколько дней назад.
В результате проверки деятельности Центра был выявлен ряд нарушений закона.
В связи с этим директор центра Лиана Везирова была освобождена от занимаемой должности.
Материалы о выявленных в Музейном Центре нарушениях закона были собраны и представлены в правоохранительные органы.
Источник: Report
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