Стала известна причина увольнения директора Музейного Центра Лианы Везировой

Стала известна причина увольнения директора Музейного Центра в Баку Лианы Везировой, которая была освобождена от должности несколько дней назад.

В результате проверки деятельности Центра был выявлен ряд нарушений закона.

В связи с этим директор центра Лиана Везирова была освобождена от занимаемой должности.

Материалы о выявленных в Музейном Центре нарушениях закона были собраны и представлены в правоохранительные органы.

Источник: Report