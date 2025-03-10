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Телеканал CNN Türk подготовил репортаж на тему возвращения в Западный Азербайджан - ФОТО

First News Media23:10 - 10 / 03 / 2025
Телеканал CNN Türk подготовил репортаж на тему возвращения в Западный Азербайджан - ФОТО

Турецкий новостной канал CNN Türk подготовил репортаж на тему возвращения азербайджанцев на исконные земли в Западном Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, телеканал привлек внимание зрителей к ходу мирных переговоров между Баку и Иреваном, а также к позиции руководства Азербайджана по вопросу восстановления исторической справедливости в вопросе Западного Азербайджана.

В эфире телеканала была приведена карта Западного Азербайджана, продемонстрирована картина русского художника Франца Рубо с изображением сцены взятия Иреванской крепости с множеством минаретов, а также остатки крепостных стен Иревани и иных объектов наследия, снесенных армянами с целью уничтожения исторического облика города.

Репортаж содержит также экспертную оценку профессора турецкого Университета «Бейкоз» Рагипа Кутая Караджи, который подчеркнул, что современная Армения была создана на исторических землях азербайджанцев.

«На территории нынешней Армении некогда жили сотни тысяч азербайджанцев», - сказал эксперт, указав, что с переходом Южного Кавказа под контроль Царской России, демографическая ситуация в регионе начала меняться. - «На территориях проживания азербайджанцев, начали массово размещать армян, параллельно меняя топонимы. Шаг за шагом разрушалось историческое и культурное наследие Западного Азербайджана, в том числе кладбища и мечети», - отметил он, напомнив, что еще в конце 19-го века в районе Иревана действовало 12 мечетей, тогда как сегодня осталась лишь одна - «Голубая мечеть».

Профессор также акцентировал внимание на волнах депортации азербайджанцев с территории современной Армении в период советской власти, рассказал о стремлении азербайджанцев к восстановлению своих исторических прав.

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