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Потерпевшие просят суд назначить Рубену Варданяну самое суровое наказание

First News Media22:27 - 11 / 03 / 2025
Потерпевшие просят суд назначить Рубену Варданяну самое суровое наказание

В ходе судебного процесса по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, дали показания потерпевшие.

Пострадавший Саяд Алекберли сообщил, что узнал Рубена Варданяна через медиа, а сам получил травмы, попав на мину, доставленную из Армении и установленную на суверенных территориях Азербайджана. Он сказал, что инцидент произошел в августе 2023 года при проведении сельскохозяйственных работ в Ходжалы.

Пострадавшие Джалал Гулиев, Раван Агазаде, Нариман Абышлы, Эльбрус Азимли, Эльмеддин Агаев, Фаиг Азизов, Сахават Исмаил, Исмаил Гусейнов и Ибрагим Гамидли сообщили, что получили ранения во время военной службы в Кяльбаджаре.

Каждый из потерпевших просил суд назначить обвиняемому Рубену Варданяну самое суровое наказание.

Судебный процесс будет продолжен 18 марта.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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