Зеленский раскрыл детали предложения США о прекращении огня с РФ

Предложение Соединенных Штатов распространяется на всю линию фронта, а не только на воздух и море.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

В своем обращении по итогам переговоров в Джидде украинский лидер поблагодарил команду США за конструктивное общение.

Он отметил, что прекращение огня является положительным предложением.

В ходе переговоров украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В публикации на сайте Зеленского говорится, что власти США донесут эту информацию до России, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Источник: Gazeta.Ru