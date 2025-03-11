Зеленский раскрыл детали предложения США о прекращении огня с РФ
Предложение Соединенных Штатов распространяется на всю линию фронта, а не только на воздух и море.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.
В своем обращении по итогам переговоров в Джидде украинский лидер поблагодарил команду США за конструктивное общение.
Он отметил, что прекращение огня является положительным предложением.
В ходе переговоров украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В публикации на сайте Зеленского говорится, что власти США донесут эту информацию до России, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.
Источник: Gazeta.Ru
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