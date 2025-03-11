В Азербайджане появилась уникальная возможность получить канадское образование! - ФОТО

Благодаря эксклюзивному партнерству KAI Global School (Канада) с Центром образования и развития CELT учащиеся в Баку теперь могут получить доступ к международно признанной программе «Диплом средней школы Онтарио» (OSSD) — без необходимости выезда за границу.

Эта инициатива приносит в Баку престижную канадскую образовательную программу OSSD, предоставляя школьникам возможность получить международно признанный диплом параллельно с основным школьным образованием. Диплом OSSD признается ведущими университетами мира, включая вузы Канады, США, Великобритании, Европы, Австралии и Новой Зеландии.

Стратегическое партнерство ради качественного образования

Программа OSSD в Баку стала возможной благодаря сотрудничеству с аккредитованной канадской частной школой KAI Global School (Онтарио, Канада). Это партнерство предоставляет учащимся в Азербайджане возможность получить полное среднее образование по стандартам Онтарио под руководством сертифицированных канадских преподавателей.

Основные преимущества программы:

Канадская учебная программа, соответствующая стандартам Онтарио

Программа полностью соответствует требованиям Министерства образования Онтарио и гарантирует высокое качество обучения.

Официальный надзор со стороны KAI Global School (Канада)

Итоговые оценки, оценивание и выдача дипломов OSSD осуществляются непосредственно KAI Global School в Канаде, что обеспечивает международную академическую прозрачность и точность.

Небольшие классы и индивидуальный подход

Благодаря соотношению учеников и преподавателей не более 4-х человек на класс каждому учащемуся обеспечивается индивидуальное внимание и поддержка, что положительно влияет на результаты обучения.

Передовые образовательные технологии

Учащиеся получают доступ к платформе дистанционного обучения Brightspace (LMS), которая предоставляет современные цифровые учебники, онлайн-ресурсы и инструменты оценки, соответствующие мировым образовательным стандартам.

«Мы рады нашему сотрудничеству с KAI Global School в Канаде. Эта инициатива открывает бакинским школьникам доступ к международно признанному диплому (аттестату) OSSD, не покидая Азербайджан, и одновременно предоставляет им новые возможности поступления в ведущие мировые университеты», — отметил Хайям Дамиров, председатель Канадской партнерской школы в Баку.

Пока учащиеся завершают среднее образование в Азербайджане, их диплом (аттестат) OSSD выдается непосредственно KAI Global School в Канаде, что гарантирует полное признание их академических достижений.

Чтобы узнать больше о программе OSSD от KAI Global School в Баку, посетите сайт www.kai.az или свяжитесь с нами по телефону: +994 (50) 211 35 56.

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