Саакашвили высказался о своем новом приговоре на срок в 9 лет

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в соцсетях назвал сюрпризом девятилетний приговор Тбилисского городского суда.

Он отметил, что этот приговор для него «практически пожизненный».

«Каким сюрпризом стал вердикт олигарха, да? Я был приговорен практически к пожизненному заключению за официальные расходы администрации президента… Нас не запугать! Сила в единстве!» — отметил Саакашвили.

12 марта суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы за растрату более $3,2 млн бюджетных средств.

Источник: Gazeta.ru