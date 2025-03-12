Саакашвили высказался о своем новом приговоре на срок в 9 лет
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в соцсетях назвал сюрпризом девятилетний приговор Тбилисского городского суда.
Он отметил, что этот приговор для него «практически пожизненный».
«Каким сюрпризом стал вердикт олигарха, да? Я был приговорен практически к пожизненному заключению за официальные расходы администрации президента… Нас не запугать! Сила в единстве!» — отметил Саакашвили.
12 марта суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы за растрату более $3,2 млн бюджетных средств.
Источник: Gazeta.ru
270