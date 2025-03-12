С этой даты в Азербайджане будут запрещены близкородственные браки
С июля текущего года в стране вводится запрет на браки между близкими родственниками.
Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом на общественных слушаниях на тему «Права семьи, женщин и детей как главный приоритет конституционных прав», организованных комитетом Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей в рамках «Года Конституции и суверенитета», заявил заместитель министра юстиции Абиддин Гусейнов.
По его словам, эти меры направлены на защиту здоровья семьи.
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