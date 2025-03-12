Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО
Учебно-тренировочные полеты вертолетных подразделений азербайджанских ВВС проведены в соответствии с планом подготовки на 2025 год.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
После того как были приняты доклады летных экипажей о подготовке, проверены теоретические знания пилотов об условиях учебного полета и правилах безопасности, был проведен контрольный осмотр вертолетов.
В соответствии с планом вертолеты выполнили полеты по установленным маршрутам, совершив вылеты с аэродромов базирования.
Были выполнены задачи по взлету и посадке, ведению воздушной разведки, обнаружению воздушных и наземных целей, установлению связи с командным пунктом штаба, а также по другим видам деятельности.
В ходе учебно-тренировочных полетов, проводимых в целях повышения боевой подготовки и практических навыков, пилоты продемонстрировали высокий профессионализм.