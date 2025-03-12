АЖД запускает дополнительные рейсы в этом направлении

«Азербайджанские железные дороги» (АЖД) запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку 18 марта.

Как сообщает пресс-служба АЖД, это решение было принято из-за увеличившегося спроса в праздничный период, передает 1news.az.

Информацию о графике движения и наличии билетов можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте АЖД (www.ady.az), в приложении ADY Mobile или позвонив в контакт-центр АЖД по номеру 1822, который работает круглосуточно семь дней в неделю.