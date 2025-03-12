 Новрузали Асланов переизбран президентом Азербайджанского общества Красного Полумесяца | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Новрузали Асланов переизбран президентом Азербайджанского общества Красного Полумесяца

First News Media12:14 - Сегодня
Новрузали Асланов переизбран президентом Азербайджанского общества Красного Полумесяца

На XXVII Генеральной ассамблее Азербайджанского общества Красного Полумесяца (АОКП) избран руководитель организации.

Согласно протоколу, утвержденному представителями Генеральной ассамблеи, Новрузали Асланов был переизбран на пост президента общества.

Вице-президентами АОКП избраны Ровшан Алиев и Гафар Аскерзаде.

Отметим, что результаты голосования Генеральной ассамблее представил председатель Счетной комиссии Иса Гарашев.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
131

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного ...

От редакции

От главного редактора

Наши за рубежом

Айфра Манто, имеющая азербайджанские и конголезские корни: Бабушка привила мне ...

От редакции

Возраст зрелости и новых горизонтов: Нам исполняется 18 лет

Общество

В ресторане Top Qapı выявлены серьезные нарушения – ФОТО

Новрузали Асланов переизбран президентом Азербайджанского общества Красного Полумесяца

Азербайджанский журналист отравился алкоголем

Продолжается регистрация на конкурс «Национальный межшкольный хакатон-2025»!

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Приставал к женщине: СМИ о причине избиения водителя в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Как долго в Баку будет наблюдаться туман?

Названа причина аварии автобуса без водителя в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В ресторане Otdıx выявлены нарушения - ФОТО

Последние новости

Пашинян заявил турецким СМИ о готовности пересмотреть «историю признания «геноцида армян»

Сегодня, 12:58

Скончалась звезда азербайджанского балета Тамилла Ширалиева

Сегодня, 12:34

В ресторане Top Qapı выявлены серьезные нарушения – ФОТО

Сегодня, 12:25

Новрузали Асланов переизбран президентом Азербайджанского общества Красного Полумесяца

Сегодня, 12:14

Аббас Аббасов рассказал в ООН о влиянии колониальной политики на продовольственную безопасность коренного населения (ВИДЕО)

Сегодня, 12:07

Президент Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря ООН

Сегодня, 12:01

Начальник управления: Строительство Гянджинского городского стадиона предусмотрено завершить к сентябрю

Сегодня, 11:58

Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви - ФОТО

Сегодня, 11:31

Азербайджанский журналист отравился алкоголем

Сегодня, 11:30

Продолжается регистрация на конкурс «Национальный межшкольный хакатон-2025»!

Сегодня, 11:25

В Баку открылась детская выставка «Наш зеленый мир» в рамках фестиваля FantazEU - ФОТО

Сегодня, 11:23

ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку

Сегодня, 11:15

USAID приказало сотрудникам уничтожить документацию

Сегодня, 11:13

Диагностика кистозного фиброза проводится в Азербайджане за счет ОМС

Сегодня, 11:10

От главного редактора

Сегодня, 11:00

Жительница Алматы получила травму в Баку, но местные жители превратили ее поездку в незабываемое путешествие – ФОТО

Сегодня, 10:49

Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы

Сегодня, 10:40

Сегодня - День Внутренних войск МВД Азербайджана

Сегодня, 10:39

Какие последствия влечет за собой безнравственное поведение в соцсетях? - ВИДЕО

Сегодня, 10:36

Лавров назвал забавным намерение Макрона защитить всех «3-4 ядерными боеголовками»

Сегодня, 10:35
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00