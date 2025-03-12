Новрузали Асланов переизбран президентом Азербайджанского общества Красного Полумесяца
На XXVII Генеральной ассамблее Азербайджанского общества Красного Полумесяца (АОКП) избран руководитель организации.
Согласно протоколу, утвержденному представителями Генеральной ассамблеи, Новрузали Асланов был переизбран на пост президента общества.
Вице-президентами АОКП избраны Ровшан Алиев и Гафар Аскерзаде.
Отметим, что результаты голосования Генеральной ассамблее представил председатель Счетной комиссии Иса Гарашев.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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